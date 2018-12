Trainer Real Madrid slaat terug naar Cristiano Ronaldo: “Nederigheid is een deugd der groten”

Real Madrid speelt woensdag thuis tegen CSKA Moskou op de laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League. Op de persbabbel voor de partij deelde coach Santiago Solari een steek uit naar Cristiano Ronaldo.

De Portugees had begin deze week in een interview in de Italiaanse media veel lof over voor zijn nieuwe club Juventus. Deels ten koste van De Koninklijke. “Dit is de beste spelersgroep waarmee ik ooit heb gespeeld”, stelde Ronaldo. “Wij zijn een team, terwijl elders sommige spelers zich groter voelen dan anderen. Hier is iedereen gelijk en nederig. Het is mooi om dar verschil te voelen. Het is heel anders dan bij Real Madrid, hier voelt het als een familie.”

Vooral met die laatste uitspraak kon Solari niet lachen. “Nederigheid is een deugd der groten”, reageerde de coach van Thibaut Courtois gepikeerd. “Daarom, en nog meer vanwege haar waarden, heeft deze club zoveel gewonnen.”

Ook verdediger Alvaro Odriozola kon zich niet aansluiten bij Ronaldo. “Ik heb veel respect voor hem want hij is een echte Real Madrid-legende. Maar ik denk dat hij tot het verleden behoort. Dit is een familie. Het meest verrassende was net de nederigheid van al mijn teamgenoten, deze wereldkampioenen en Champions League-winnaars.”