Zoektocht drakenbedje kent ongelooflijke afloop

Ternat - De wereld is klein en de solidariteit onder de mensen groot. Dat zijn de conclusies van Leen Adams na de emotionele zoektocht naar een kinderbedje dat ze jaren geleden verkocht, en inmiddels ook terugvond.

Het geluk van Leen Adams uit Ternat kan niet op. Het kinderbedje dat haar intussen overleden papa Willy Adams met schattige draakjes beschilderde, is terecht. Leen verkocht het bedje drie jaar geleden via 2dehands.be, en wilde het héél graag terug om er haar jongste zoontje Jax in te slapen te leggen. Zodat kleine Jax toch ook een beetje contact zou hebben met de fantastische opa die hij enkel via de vele fijne verhalen zal kennen.

Leen lanceerde via Facebook een emotionele oproep, die in korte tijd massaal werd gedeeld en zo ook werd opgepikt door de media. De solidariteit bleek al snel énorm, duizenden mensen leefden mee met Leen en haar gezinnetje. Met succes, want de huidige eigenaars van het ‘drakenbedje’ kregen de oproep te lezen.

“Ze contacteerden mij in de loop van vandaag (nvdr. dinsdag)”, zegt Leen. “Groot was de verrassing toen duidelijk werd dat ze eigenlijk niet zo heel ver van ons wonen. Toen bleek dat er bovendien nog eens een link was tussen mijn papa en Dries, de papa wiens kindje nu in het bedje slaapt, was de verrassing totaal. Blijkbaar heeft mijn vader hem nog pianoles gegeven. Ongelofelijk toch.”

Leen kreeg ook het goede nieuws dat ze het bedje snel terug zal krijgen. “Gus, het jongetje dat er nu in slaapt, is er blijkbaar bijna te groot voor geworden”, zegt ze. “We zijn de mensen ontzettend dankbaar dat ze contact met ons opnamen. Ook iedereen die het bericht deelde, willen we heel erg bedanken. Dit was echt een bijzondere en hartverwarmende ervaring.”