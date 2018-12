Psychopaat (22) gijzelde, vernederde en verkrachtte meisjes

Gevaarlijk, gewelddadig op het sadistische af, meedogenloos, psychopathisch: het zijn maar enkele termen waarmee een Brusselse rechter gisteren de persoonlijkheid van de amper 22-jarige Jessy W. schetste. Jessy werd tot tien jaar cel veroordeeld, met vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, voor het gijzelen en verkrachten van twee meisjes.

Een van de slacht­offers van Jessy was minder­jarig. Ze werd twee maanden opgesloten in een kelder, waar zij beschimpt, geslagen en ­misbruikt werd. Een ex-vriendin werd kort daarop Jessy’s tweede slachtoffer. Ook zij werd wekenlang vernederd, geslagen en verkracht in het appartement van ­Jessy’s vader.

Mogelijk tekent het parket nog beroep aan. De aanklager had immers een dubbel zo zware straf geëist.