Advocaten van aanslagpleger Joods Museum: “Uitstel of wij zwijgen tijdens proces”

Brussel - De advocaten van terreurverdachte Mehdi Nemmouche (33, foto) dreigen ermee niet te pleiten op het assisenproces en eisen twee weken uitstel. “Wij moeten de kans krijgen om de stukken te bestuderen die het federaal parket aan het dossier blijft voegen”, zegt meester ­Sébastien Courtoy.

Op dit moment is de start van het proces tegen Mehdi Nemmouche en Nacer Bender (30) voorzien op 10 januari 2019. De twee Fransmannen worden ­beschuldigd van de moord op een joods koppel en op twee medewerkers van het Joods Museum in 2014.

“Maar op de vooravond van het proces worden wij geconfronteerd met een resem nieuwe stukken van het openbaar minister”, zegt meester Courtoy. Hij verwijst naar enkele ver­slagen van experten, onder meer de analyse van beelden van bewakingscamera’s van het museum. Daarop zou te zien zijn hoe Nemmouche, gekleed in maatpak, daags voor de aanslag het museum bij wijze van verkenning bezocht. “Wij menen te kunnen aan­tonen dat het op die beelden niet om onze cliënt gaat”, zegt meester Courtoy. “Maar wij hadden er graag een eigen tegen­expert bijgehaald om onze argumenten te staven. Daar hebben we nu de tijd niet meer voor, want straks moeten wij de lijst van onze getuigen al ­indienen.”

Het federaal parket ­ontkent het laattijdig toevoegen van stukken aan het dossier. “De herkenning van Nemmouche op videobeelden daags voor de feiten werd al in juli aan het dossier gevoegd. De andere toegevoegde stukken zijn niet van die aard dat zij een verdediging op de helling kunnen zetten.”