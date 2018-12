Liever geen poetshulp van Marokkaanse komaf, en als het kan ook geen 50-plusser? Een derde van de dienstencheque­bedrijven gaat zonder problemen in op dit soort discriminerende vragen van klanten. Dat blijkt uit uitgebreide praktijk­testen met ruim duizend telefoontjes in de voorbije drie maanden. Opmerkelijk: de belangrijkste reden om te discrimineren is niet geslacht of origine, maar wel leeftijd.

Liefst 1.350 mystery calls naar dienstenchequebedrijven hebben ze gepleegd, de medewerkers van de vzw Mycadis. Telkens met een vraag die eigenlijk overduidelijk discriminerend was: liever een vrouw die komt poetsen bijvoorbeeld, of toch maar beter geen allochtoon.

De conclusie van het onderzoek: 30 procent van de ­bedrijven gaat zonder problemen in op dergelijke verzoeken van een klant. Discriminatie op het vlak van leeftijd (47 procent) haalt de hoogste score, gevolgd door geslacht (25 procent) en origine (18 procent).

“Vaak gaat het bedrijf in op die vragen uit misplaatste klantvriendelijkheid, maar het blijft discriminatie én het is strafbaar. In principe kan een bedrijf daar zijn vergunning door kwijtspelen”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ze richtte met steun van de Vlaamse minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA) en werkgeversorganisaties Federgon, FBT en het Vlaams Platform DCO de vzw Mycadis op.

Vooroordelen

Voor arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) zijn de cijfers niet echt een verrassing. “Er wordt veel aandacht besteed aan discriminatie op basis van origine of gender, maar ik vraag al langer om eens te kijken naar leeftijd. Ouderdom brengt een bepaalde perceptie met zich mee. Zo zouden jonge mensen bijvoorbeeld niet kunnen poetsen, terwijl ouderen te traag zijn”, legt hij uit.

Volgens de vzw Mycadis discrimineren de meeste mensen onbewust. “Van discriminatie op origine weet men dat het strafbaar is, maar voor leeftijd is dat besef er nog niet helemaal”, zegt Debast.

De 281 bedrijven die niet correct reageerden op de mystery calls zullen nu een coachingtraject moeten volgen. “Er zal hen geleerd worden hoe ze op zo’n vraag moeten reageren en hoe ze mensen moeten doen beseffen dat ze discrimineren.”

Minister van Werk Muyters erkent dat er nog werk aan de winkel is, maar hij is blij met het onderzoek. “Elke discriminatie is er één te veel. Het onderzoek is een startpunt om het vanaf nu beter te doen.”