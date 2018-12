REACTIES. Ruud Vormer: “We mogen trots zijn, maar er zat wel meer in tijdens deze campagne”

Club Brugge verlaat de Champions League met opgeheven hoofd na een 0-0-gelijkspel tegen Atlético Madrid. Na afloop waren de spelers van blauw-zwart dan ook trots.

“Die ene bal (naar Luan Peres, red.) had een assist moeten zijn”, aldus kapitein Ruud Vormer. “In de Champions League hebben we al meer van die kansen gehad en toen gingen ze er ook niet in. Vandaag dus ook niet. Die jongen doet z’n best, maar ja dit hoort bij het spelletje. Een 0-0 is wel goed. Het is Atl”tico Madrid hè, niet Girona. We mogen daarom ook trots zijn.”

“Er zat wel meer in, zeker weten. Als je thuis tegen Monaco wint, bijvoorbeeld. Maar we hebben het goed gedaan. Beter dan twee jaar geleden alleszins. Het was vandaag een moeilijk veld om op te spelen. Maar in de Champions League ballen we beter dan in de competitie. Nu moeten we dat eens omdraaien. De Europa League? Dat is ook mooi om in te voetballen. We mogen trots zijn, ook op de fans weer vandaag. Ze stonden achter ons. Has was een heel mooie avond. Dortmund of Atlético kloppen was fantastisch geweest, maar hierop mag je ook trots zijn.”

Vanaken: “Winnen had gekund”

“Op zich stonden we goed vandaag, waardoor het iets makkelijker werd om niet te veel weg te geven”, aldus Hans Vanaken. “Ze hebben spelers voorin die een flits kunnen maken, maar ze zijn te weinig in de zestien geraak. Dat is onze verdienste. Een pluim naar de hele ploeg, dat we 90 minuten lang geconcentreerd waren. Winnen had gekund en dat was niet de eerste keer. Nu met Luan, tegen dortmund Lois (Openda) net voor de tegengoal, tegen Monaco ook Lois denk ik. Het had er drie keer anders kunnen uitzien en nog mooier kunnen zijn.”

“In de competitie hadden we altijd meer initiatief, in Champions League iets meer uit balverlies en van daaruit omschakelen. Dat is iets anders spelen, maar persoonlijk mag ik ook van goeie campagne spreken. Net als de hele ploeg. Goed gedaan, op Dortmund en hier ook. We mogen tevreden zijn. Maakt het uit of we reekshoofd zijn voor de loting van de Europa League? Het is altijd leuker om meer haalbare ploeg te loten, maar we zullen zien wat er uitkomt. Daar zijn we nu nog niet mee bezig.”

Simeone: “Club was geweldig”

Na het 0-0 gelijkspel tegen Club Brugge moet Atlético Madrid de groepswinst in Champions League-groep A aan Borussia Dortmund laten. De Borussen versloegen AS Monaco met 0-2 op de slotspeeldag. "Ik vond dat Brugge geweldig speelde tegen ons", verklaarde Atlético-coach Diego Simeone in het Jan Breydelstadion. "Dat toonden ze eerder al tegen Dortmund en bij ons in Madrid."

De Madrilenen hadden moeite om Club Brugge uit verband te spelen, zo erkende Simeone. "Al hebben we in de eerste helft echt goed gespeeld. We wisten alleen niet door te drukken en het af te maken. De scherpte voor doel ontbrak. De tweede helft was meer gelijkopgaand", vervolgde de Argentijn.

"We wilden bovenin de poule eindigen. Dat is helaas niet gelukt. We waren daarvoor niet goed genoeg. Toch ben ik blij dat we in de achtste finales staan", besloot Simeone.

Op 1 juni gaat de finale van het kampioenenbal door in Atlético's Estadio Metropolitano.