“Was al bekend als gevaar voor staatsveiligheid”: dit weten we over dader schietpartij bij kerstmarkt Straatsburg

Een gewapende man opende dinsdagavond omstreeks 20 uur het vuur in het centrum van de Oost-Franse stad Straatsburg, vlakbij één van de grootste kerstmarkten van Europa. De officiële berichtgeving verklaart dat hij minstens veertien slachtoffers maakte, van wie twee doden. Er heerst nog veel onduidelijkheid, maar de eerste informatie over de identiteit van de dader sijpelt binnen. Een overzicht.

OVERZICHT. Schoten gelost nabij kerstmarkt in Franse stad Straatsburg: sprake van vier doden en verschillende gewonden

Dinsdagavond, Straatsburg. Omstreeks 20 uur stapt een jongeman de drukke straten van de Franse stad in. In zijn handen heeft hij een automatisch wapen geklemd. Wanneer omstaanders kijken, richt hij het wapen op de menigte. Vlakbij de kerstmarkt begint hij in het wilde weg te schieten. Minstens veertien aanwezigen kunnen niet ontsnappen, minstens twee van hen zullen de aanval niet overleven.

In de chaos die volgt, weet de dader te ontkomen. Franse soldaten achtervolgen hem meteen en weten hem te raken met enkele kogels tijdens zijn vlucht. Verschillende schoten worden gelost in verschillende richtingen. Maar hem vatten kunnen ze niet. Na middernacht is hij nog niet gevat, zo bevestigt de prefectuur van de regio rond Grand-Est en Bas-Rhin.

LEES OOK. Vlaamse en omstaanders getuigen over situatie tijdens schietpartij in Straatsburg: “Er is geen kat op straat”

Bekend bij de politie

Over de identiteit van de man wil men officieel nog maar weinig bekendmaken, al hebben de autoriteiten hem naar eigen zeggen wel al geïdentificeerd. Wat het Franse ministerie wel al vrijgeeft, is dat het gaat om een zogenaamde “fiche S”. Dat wil zeggen dat de dader bekend was bij de veiligheidsdiensten.

In Frankrijk krijgen mensen zo’n fiche S als ze beschouwd worden als een serieus gevaar voor de staatsveiligheid. Dat label is de hoogste vorm van waarschuwing die er bestaat in Frankrijk. Een “fiche S” geeft toestemming tot toezicht, maar niet tot arrestatie.

Terrorist of overvaller?

Volgens Franse politiebronnen gaat het om een 29-jarige man, die in Straatsburg geboren is, zo schrijft Le Parisien. Hij zou ook meermaals en frequent contact hebben gehad met personen uit het geradicaliseerde islamitische milieu in de Oost-Franse stad.

Hij zou bovendien ook andere criminele feiten hebben gepleegd. De dader van de schietpartij in Straatsburg moest zich normaal dinsdagochtend aanbieden bij de politie naar aanleiding van een roofoverval. Hij daagde niet op en de ordediensten troffen hem ook niet thuis aan, zo berichten verschillende Franse media.

Verschillende media identificeren de dader als Cherif C., al is daar nog geen officiële bevestiging van.

Mogelijk niet alleen

Intussen is volgens Le Figaro dinsdagavond nog een tweede politie-operatie aan de gang op de place Broglie in het centrum van Straatsburg. “Er wordt een tweede persoon verdacht” van mogelijke betrokkenheid bij de schietparij”, zegt de burgemeester aan de krant.