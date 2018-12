Pieter Bruegel afkomstig van Nederland? Daar denken ze in Peer anders over

Peer -

Zolang niet zwart op wit bewezen is dat Pieter Bruegel de Oude ergens anders geboren is, blijft de schilder afkomstig van Grote-Brogel. Dat zeggen ze toch in Peer, waar zelfs een Bruegelhuis staat. Ook nu een nieuwe studie aantoont dat een van ‘onze’ grootste schilders eigenlijk in het Nederlandse Son en Breugel geboren werd.