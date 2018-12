Vlaamse en omstaanders getuigen over situatie tijdens schietpartij in Straatsburg: “Er is geen kat op straat”

De straten van Straatsburg waren druk gevuld, toen dinsdagavond een man het vuur opende in het midden van de Franse stad. Niet alleen één van de grootste kerstmarkten van Europa was er aan de gang, ook de maandelijkse plenaire vergadering van het Europees Parlement stond er op de planning. Een grote menigte had zich dan ook verzameld in de centrum van de stad. Toen de schutter het vuur opende raakten minstens 13 slachtoffers gewond, waarvan twee dodelijke slachtoffers. Anderen getuigen hoe de stad in lockdown is.

OVERZICHT. Schoten gelost nabij kerstmarkt in Franse stad Straatsburg: sprake van vier doden en verschillende gewonden

Europees Parlementslid en schepen Hilde Vautmans uit Sint-Truiden beleeft het drama vanop de eerste rij. “We zitten met groep van 40 Truienaren in een restaurant in Straatsburg”, klinkt het in een telefonische reactie aan Het Belang van Limburg. “Ze zijn hier op bezoek. Vandaag hebben ze het parlement bezocht en zijn ze eventjes naar de kerstmarkt geweest. Ik krijg deze periode van het jaar wel vaker groepen op bezoek. Morgen zouden ze de hele dag naar kerstmarkt gaan.”

Ze kreg het nieuws van de schietpartij vanuit België binnen. “Een paar van onze mensen hebben de schoten ook gehoord”, reageert Vautmans. Even leek het nog of haar groep het pand zou mogen verlaten, maar al snel kreeg Vautmans opnieuw bericht dat ze toch preventief binnen moesten blijven. “We zitten nu veilig in een kelder, maar we zijn ook een beetje bang. Er is geen kat op straat nu.”

Veilig met mijn team in een restaurant in #Straatsburg, geen kat op straat nu. We wachten af. #schietpartij pic.twitter.com/XG3Qr4lMqs — Hilde Vautmans (@hildevautmans) December 11, 2018

LEES OOK. “Was al bekend als gevaar voor staatsveiligheid”: dit weten over dader schietpartij bij kerstmarkt Straatsburg

Ook Peter van Dalen, een Nederlands lid van het Europees Parlement, laat van zich horen. “De soldaten geven ons aanwijzingen om in dekking te blijven. “Hoe deze ramp zich ontwikkelt weet ik niet, maar ik hoor hier nu dat er meerdere doden en gewonden zouden zijn in de stad. Wat verschrikkelijk. Een diep zwarte dag met zo enorm veel leed. Afschuwelijk! Niet te bevatten. De straten zijn leeg, niemand kan naar buiten.”

Soldaten geven mensen aanwijzingen, in dekking te blijven Strasbourg shooting pic.twitter.com/J5ZdGMhtBD — Peter van Dalen (@petervdalen) December 11, 2018

Ook Europees Parlementslid Richard Corbett was aanwezig op de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement. “Ik zit in een restaurant en ze laten hier niemand binnen of buiten”, schreef hij via zijn sociale media. Verschillende van zijn collega’s bevinden zich onder de bewoners en bezoekers van Straatsburg. “Het Europees Parlement heeft het noodprotocol geactiveerd en is momenteel in lockdown om de parlementsleden te beschermen. Blijf veilig en binnen”, aldus de Griekse politica Eva Kaili op Twitter.

There seems to be several gun attacks in parallel in the city center of Strabourg. In case you are in the city center in a restaurant, please stay inside and don't go out.

Decision has been taken, as precautionary measure, to close the European Parliament building in #Strasbourg — Eva Kaili (@EvaKaili) December 11, 2018

Enkele bewoners konden ook videobeelden maken van de chaos en het lawaai.