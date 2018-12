Club Brugge breekt records met knappe Champions League-campagne

Club Brugge heeft zijn Champions League-campagne in stijl afgesloten. Blauw-zwart speelde tegen Atlético 0-0 gelijk en wist zo vier Champions League-matchen op rij punten te pakken, een record.

Club Brugge was zijn campagne nog wel begonnen met twee nederlagen - de 0-1 thuis tegen Dortmund en 3-1 op het veld van Atlético - maar raapte in de vier daaropvolgende groepsmatchen telkens punten. Over twee duels toonde het zich de betere van AS Monaco: 1-1 en 0-4. Daarna werden zowel Dortmund als Atlético in bedwang gehouden met telkens 0-0. Vier Champions League-matchen op rij niet verliezen, dat is een record voor Club Brugge.

Drie clean sheets op rij

Blauw-zwart slaagde ook in een ander huzarenstukje: het hield drie Champions League-wedstrijden op rij de netten schoon. Straffe kost. Nog straffer: met de Amerikaan Ethan Horvath tussen de palen slikte Club Brugge zelfs geen enkele goal meer op het allerhoogste niveau. Als doelman geen enkele tegengoal slikken in de Champions League: woensdag is de enige die Horvath kan evenaren een zekere.. Thibaut Courtois, die het met Real Madrid opneemt tegen CSKA Moskou.

Positief doelsaldo

Tot slot sluit Club Brugge zijn Champions League-campagne ook af met een positief doelsaldo. Het scoorde zes goals, terwijl het er maar vijf incasseerde. Een doelpuntensaldo van +1, dus, en tegelijk ook het beste ooit van Club Brugge op het kampioenenbal. Ter vergelijking: vorig seizoen had Anderlecht na zes wedstrijden Champions League een doelsaldo van… -15. Het jaar daarvoor was dat van Club Brugge -12.

