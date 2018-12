Tottenham realiseert opmerkelijke statistiek tegen Barcelona waarvoor we al terug moeten naar 2006 (!)

Er werd opgelucht ademgehaald in Londen. Tottenham maakte vijf minuten voor affluiten gelijk tegen Barcelona en deed zo even goed dan Inter, goed voor een ticket voor de achtste finales in de Champions League. De Spurs lieten bovendien een opmerkelijke statistiek noteren in Camp Nou.

Tottenham, met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen 90 minuten tussen de lijnen, had namelijk meer balbezit dan de Blaugrana. Jawel, de Catalaanse topclub had ‘amper’ 48,8 procent van de bal voor het eigen publiek. Vrij ongezien, zeker in de groepsfase van de Champions League.

1 - Barcelona have had a lower possession figure than their opponent in a @ChampionsLeague group stage game (48.8%) for the first time since December 2006 vs Werder Bremen (42.9%). Relax. pic.twitter.com/YEb2pE8be8 — OptaJose (@OptaJose) 11 december 2018

Dat was al geleden van december 2006 tegen Werder Bremen. Barcelona won toen op de laatste speeldag met 2-0 van de Duitsers dankzij doelpunten van Ronaldinho en Eidur Gudjohnsen. Barça (11 punten) wipte toen in extremis over Werder (10) naar de tweede plek in de groep achter Chelsea (13). De Blaugrana zouden in mei de beker met de grote oren in de lucht steken na 2-1-winst tegen Arsenal.

De opstellingen van toen:

Barcelona: Victor Valdes; Giovanni van Bronckhorst, Rafael Marquez, Carlos Puyol, Gianluca Zambrotta; Thiago Motta, Deco, Andres Iniesta; Ronaldinho, Eidur Gudjohnsen, Ludovic Giuly.

Werder Bremen: Tim Wiese; Pierre Womé, Naldo, Per Mertesacker, Clemens Fritz; Torsten Frings, Tim Borowski, Daniel Jensen, Diego; Miroslav Klose, Hugo Almeida.