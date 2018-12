Eden Hazard ook kwistig met assists op kerstfeestje

Eden Hazard heeft 150 kinderen de dag van hun leven bezorgd. Chelsea-supporters tussen vijf en dertien jaar oud waren uitgenodigd voor een kerstfeestje voor het goede doel. Er waren activiteiten aangekondigd zoals voetbal, tafeltennis en videospelletjes. Maar wat ze niet wisten, is dat er enkele bijzondere gasten aanwezig zouden zijn, zoals Eden Hazard en diens ploegmakkers Kanté en Giroud. “Als kinderen droomden we ervan om voetballer te zijn”, aldus de Rode Duivel. “Het is een kleine moeite om met hen op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen.” Hazard waagde zich ook aan een partijtje tafelvoetbal en lette erop vooral zijn ploegmaatjes te laten scoren.