Vorig jaar nog de finale van de Europa League, vanavond met winst zelfs groepswinnaar in een poule met Bayern München, Benfica en AEK Athene. Ajax doet alweer wat al langer onmogelijk wordt geacht. Of kunnen Club Brugge en Anderlecht dit ook?

Alleen Anderlecht wist al eens zijn poule in de Champions League te winnen, in het gezegende jaar 2000. Maar een Belgische club die op het hoogste Europese toneel de rest in de verlegenheid speelt? Neen ...