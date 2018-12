De ramp van de ‘no deal’ bij Brexit: het begint bij chaos en eindigt in rellen

De Britse premier Theresa May was gisteren wanhopig op zoek naar Europese toe­gevingen om haar Brexit-plan toch nog door haar parlement te laten goedkeuren. Maar veel gestes moet ze niet verwachten. Als May het Britse parlement niet achter het plan krijgt, is een no deal erg waarschijnlijk. Het land zal dan maanden ontregeld zijn, waarschuwen experten, politie en politici. Brexiteers zetten het weg als “doemscenario’s”, maar de voorspellingen lijken schrikbarend realistisch. Een kettingreactie die het land in vuur en vlam zet, is verre van ondenkbaar.