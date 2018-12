Vanden Stock past ook voor vergadering met oud-aandeelhouders Anderlecht

Anderlecht organiseerde gisteren een vergadering met de oud-aandeelhouders, in de hoop dat ze tot een compromis konden komen over een financiële twist. De meeting verliep constructief volgens RSCA, maar ex-voorzitter Roger Vanden Stock was er niet.

Verschillende oud-aandeelhouders moeten nog een fikse som terugbetaald krijgen van een lening die ze Anderlecht gaven. Marc Coucke verwijt het oude bestuur echter exuberante makelaarscommissies en probeerde daarom aan een deel van die terugbetalingen te ontsnappen. Anderlecht stelde gisteren dus compromissen voor. Of alle oud-aandeelhouders die schikkingen ook aanvaard hebben, is nog niet duidelijk. Roger Vanden Stock liet weten dat hij geen commentaar wil geven.

Volgens onze info was de oud-voorzitter zelf niet present op de vergadering. Hij heeft genoeg van het getwist met Coucke en laat Anderlecht voortaan (even) links liggen. Vanden Stock liet zich vertegenwoordigen door zijn dochters, die wel nog in het bestuur zitten. Paars-wit liet dan ook weten dat er “geen gespannen sfeer” was.

Weer een ontslag

Etienne Davignon (86), die nog steeds aandeelhouder is, nam het op voor Coucke. “De lening zal worden terug­betaald. De oud-aandeelhouders onderhouden constructieve en positieve contacten met Marc Coucke. Alles verliep in een serene sfeer.”

Ondertussen blijven er wel verschuivingen plaatsvinden op bestuursniveau. Zo stapt Mathijs Keersebilck weldra op bij Anderlecht. Hij was het hoofd van het departement Marketing en Communicatie en was één van de coming men onder Coucke. Keersebilck gaat werken bij bouwbedrijf Matexi, waar Jo Van Biesbroeck – de financieel directeur van Anderlecht – bestuurder is.