Voetbalbond informeert bij Genk naar 15-jarige Fin

De Belgische voetbalbond heeft contact opgenomen met Racing Genk in verband met de transfer van de 15-jarige Fin Marius Könkköla (foto). Die tekende vorige week een contract, maar zal pas vanaf januari 2020 naar Limburg verhuizen.

“Als zou blijken dat hij heeft deelgenomen aan vriendschappelijke wedstrijden zonder voorafgaande registratie bij de KBVB, dan is het FIFA-reglement in verband met minderjarigen allicht geschonden. Wij zullen dit moeten melden aan de FIFA”, zegt de bond. Straffen kunnen gaan van een waarschuwing, berisping of boete tot in geval van ernstige vergrijpen een transferverbod of zelfs uitsluiting uit competitie. Foto’s van Könkköla in actie bij oefenwedstrijden en toernooien van Genk werden de afgelopen dagen verwijderd van zijn Instagram en van de clubwebsite.