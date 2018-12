Ivica Mornar is blij dat Anderlecht nog eens in Kroatië speelt: “Ik had ook voor Club Brugge kunnen spelen”

Rond de eeuwwisseling scoorde Ivica Mornar (44) eerst voor Standard en daarna voor Anderlecht. Zijn bijnaam luidde ‘Moka’ en de Kroatische spits was een killer. Maar nu, vijftien jaar later, is Mornar een gezinsman die uit het voetbal is gestapt. Al kijkt hij wel uit naar de confrontatie tussen zijn ex-team en Dinamo Zagreb.