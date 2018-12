CLUBNIEUWS. Deschacht, Boeckx en Kums starten trainerscursus, Anderlecht laat ‘verbrande’ Vranjes thuis

Worden Olivier Deschacht, Frank Boeckx en Sven Kums binnenkort trainer? Het zou zomaar kunnen, want de drie profvoetballers hebben zich ingeschreven om hun allereerste trainersdiploma te halen. Anderlecht heeft inmiddels besloten verdediger Ognjen Vranjes niet mee te pakken voor de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT/LOKEREN. Deschacht, Boeckx en Kums starten trainerscursus

Binnenkort start er een trainerscursus voor profvoetballers. En er hebben zich een paar op­vallende namen ingeschreven om hun UEFA B – het allereerste trainersdiploma – te halen. Zowel Olivier Deschacht (37), Frank Boeckx (32) als Sven Kums (30) beginnen eraan.

Zeker bij Olivier Deschacht is dat opmerkelijk, want de speler van Lokeren gaf altijd aan dat coachen niet echt iets voor hem leek. Boeckx heeft dan weer de ambitie om later eventueel ­keeperstrainer te worden, terwijl Kums sowieso al veel bezig is met physical coaching.

Het UEFA B-diploma is nog maar de eerste stap. Daarna is er ook nog het UEFA A-diploma en de Pro License voor profcoaches.

RSC ANDERLECHT. ‘Verbrande’ Vranjes niet mee

Anderlecht neemt Vranjes niet mee naar Zagreb. De verdediger is fit, maar de fans van Dinamo Zagreb lusten hem rauw. Vranjes is een Bosniër met Servische sympathieën en ooit daagde hij de Kroatische Dinamo-aanhang al uit door een T-shirt van de Servische aartsvijand Rode Ster te tonen. Om problemen te vermijden, blijft hij nu beter thuis. Net als Kums, Dimata, Najar, Lawrence en Trebel, die rust krijgen. Ook Musona en Morioka – hun verhaal lijkt uit – én Doku en Verschaeren blijven thuis. Wel mee: Cobbaut na zijn blessure.

KV KORTRIJK. Spelers op ziekenbezoek

Bij KV Kortrijk hebben ze een warm hart. De spelers bezochten tussen de trainingen door de kinderafdeling van het AZ Groeninge en brachten cadeautjes mee voor de zieke kindjes. “Ik vind dat belangrijk om te doen”, stelt kapitein Hannes Van Der Bruggen. “Het is leuk om een glimlach op het gezicht van die kindjes te toveren.” Ook de Oekraïner Batsula deed het met veel plezier. Lucas Rougeaux speelde overigens zijn eerste wedstrijd bij de beloften sinds zijn zware knieblessure in februari en zet zo opnieuw een stap in zijn terugkeer.

ZULTE WAREGEM. Extraatjes in de fanshop

Tijdens de eindejaarsdagen legt Zulte Waregem zijn supporters extra in de watten. In de Essevee Shop krijg je bij elke aankoop vanaf 15 euro leuke cadeautjes. Zo krijg je een portemonnee van Zulte Waregem en een kortingsbon van 10 procent die bruikbaar is in de webshop in januari en februari. Ook Bistro Berto, de horecazaak die in het stadion gelegen is, biedt je een gratis koffie aan bij je lunch.

CERCLE BRUGGE. Lambot wil klaar zijn tegen Play-off 2

Benjamin Lambot(foto) werd met succes aan de dij geopereerd. Hij hoopt terug te zijn voor Play-off 2. De beloften speelden 1-1 gelijk op Charleroi. Ze plaatsten zich voor Play-off 1, Tormin scoorde. Ook Van Damme, Delacourt, Appin , Decostere en Vanhoutte speelden mee. Vandaag is er een open training.

KV OOSTENDE. Vanlerberghe nog even out

Vanlerberghe kampt nog met de lies en is ook out voor Genk. Het is niet zeker of de middenvelder nog in actie komt voor de winterstop. De spelers genieten vandaag van een vrije dag na de zege tegen Lokeren, van donderdag tot zaterdag wordt er nog drie keer getraind. KVO heeft een nieuwe shirtsponsor: Ford Unicars siert de rug van de spelers. De autodealer is al vijftien jaar partner en tekende een contract als shirtsponsor tot het einde van het seizoen.

AA GENT. Ticketverkoop bekerduel gestart

Gisteren startte AA Gent met de ticketverkoop voor het bekerduel in Sint-Truiden van volgende week dinsdag (20.45 uur). De Kanaries stellen 1.300 tickets ter beschikking van de Gentse fans. Prijzen variëren van 5 euro (-12 jaar) tot 10 euro (volwassenen) en gelden zowel voor de staan- als zitplaatsen. Er geldt geen combiregeling voor dit duel, waardoor er ook op de wedstrijddag ticketverkoop mogelijk zal zijn aan de loketten in het stadion.

LOKEREN. Beloften plaatsen zich voor Play-off 1

In tegenstelling tot de A-kern zijn de beloften van Sporting Lokeren wel goed op dreef. De jongelingen wonnen maandagavond op de slotspeeldag van de reguliere competitie overtuigend van KV Kortrijk. Eindstand: 3-1. Dankzij deze overwinning heeft de Oost-Vlaamse club zich opnieuw geplaatst voor Play-off 1. Een mooi prestatie van de Lokerse beloften.

KRC GENK. Vandevoordt out met duimblessure

Vandevoordt liep gisteren op training een lichte duimblessure op en moet waarschijnlijk passen tegen Sarpsborg. Jackers is weer topfit en paraat als tweede keeper. Uronen moest zaterdag in het slotkwartier nog afhaken tegen Kortrijk door de na-weeën van een kniestoot op Charleroi. De Finse linksachter geraakt wellicht speelklaar. Met inbegrip van de bijna duizend Noorse fans kochten al ruim 12.000 fans een ticket voor Genk-Sarpsborg.

STANDARD. Zonder Cavanda tegen Akhisarspor

Cavanda is niet mee afgereisd naar Turkije. Voor de rechtsback, die out was met een schouderblessure, is het nog te vroeg. Ook Pocognoli (adductoren) en Dje- nepo (geschorst) zijn er niet bij. Kosanovic is de enige speler van Standard die al in Akhisar speelde. De Serviër deed dat vorig jaar met Göztepe, waaraan hij uitgeleend was. “Ik speelde er 1-1 gelijk”, zegt hij. “In Turkije zijn ze altijd fanatiek, maar Akhisarspor heeft niet de vurigste fans.”

WAASLAND-BEVEREN. Beloften verliezen op Anderlecht

De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie op het veld van Anderlecht met 4-2. Alexis Gamboa knikte in de eerste helft de gelijkmaker tegen de touwen. In het slot van de match zette Asomani de 4-2-eindstand op het bord. Door deze nederlaag eindigt de Oost-Vlaamse fusieclub de reguliere competitie op de veertiende plaats.

STVV. Kamada dan toch naar Asian Cup?

STVV zou het in januari weleens zonder zijn topschutter Daichi Kamada moeten stellen. Hij zit immers samen met Endo en Tomiyasu in de voorselectie van de Asian Cup. Gisteren organiseerde de STVV-staf een krachttraining en een veldsessie. Alleen Sekine (revalidatie) en Thallyson (trap bij beloften) ontbraken. Vandaag wordt er in de namiddag geoefend. ’s Avonds staat de traditionele vrijwilligersdrink op het programma op de Grote Markt.