Stormy Daniels moet Trump bijna 300.000 dollar betalen

De Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels moet aan de Amerikaanse president Donald Trump meer dan 293.000 dollar betalen, zo heeft een rechter in Californië dinsdag geoordeeld. De uitspraak komt er in de nasleep van een proces wegens laster dat de vrouw had verloren. De Amerikaanse president eiste meer dan 750.000 dollar. Het bedrag van 293.000 dollar dekt driekwart van de gemaakte advocatenkosten.

Eind april vervolgde Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, de Amerikaanse president voor laster nadat hij haar in een tweet had beticht van leugens. Volgens Trump had Daniels verzonnen in 2011 bedreigd te zijn geweest door een van zijn medewerkers, om te zwijgen over een slippertje dat ze een tiental jaar geleden had met Trump. De rechter stelde Daniels in oktober in het ongelijk.

Een van de advocaten van Trump bestempelde de uitspraak van de rechter dinsdagavond als “een complete overwinning voor de president”.

De advocaat van Stormy Daniels kondigde op Twitter aan in beroep te zullen gaan. “Ze gaat geen cent betalen”, zei hij. Advocaat Michael Avenatti wees er nog op dat nog een andere rechtszaak loopt van Daniels tegen Trump, in verband met het verbreken van een vertrouwelijke verbintenis die zij kort voor de presidentsverkiezingen had ondertekend.