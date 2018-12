KMI waarschuwt voor code geel voor gladde wegen, strooidiensten rijden preventief uit

Brussel - Wie woensdagochtend de baan opgaat, is best extra alert. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt immers voor een code geel voor gladheid en mist. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft preventief gestrooid.

Het KMI waarschuwt woensdag van 5 uur tot 11 uur voor een code geel voor gladheid. “Het is opletten voor gladde wegen door vorming van nevel en aanvriezende mist”, klinkt het.

Daarnaast geldt er ook een code geel voor mist. “Er wordt verspreide mist met een zicht van maximaal 500 meter verwacht, lokaal kan het zicht lager dan 200 meter zijn. Hou voldoende afstand met de wagen en pas uw snelheid aan. Wees waakzaam”, luidt de waarschuwing.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid. Daarom is er in de nacht van dinsdag op woensdag preventief zout gestrooid. Maar op plaatsen waar het wegdek vochtig is, is er toch kans op gladde plekken.

We hebben deze nacht preventief zout gestrooid. Maar daar waar het wegdek vochtig is, is er kans op gladde plekken. Wees waakzaam als je de baan op gaat. — Wegen en Verkeer (@wegenenverkeer) December 12, 2018

Vrieskou

De vrieskou doet daarmee stilaan haar intrede in het land. De komende dagen zal het ’s nachts overal vriezen, overdag komen de temperaturen nauwelijks boven het nulpunt uit. Het blijft wel droog, meldt het KMI.

Woensdagochtend is het plaatselijk grijs met nevel en aanvriezende mist. Na het optrekken van het ochtendgrijs blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Woensdagavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen. Plaatselijk is er kans op nevel en aanvriezende mist. De minima liggen tussen -4 graden op de Hoge Venen en 0 graden aan de kust.

Donderdag zakken de maxima nog iets verder. ‘s Ochtends vriest het overal, nadien volgt droog, vrij koud en gedeeltelijk bewolkt weer bij maxima van -1 graad in de Ardennen tot +2 graden in Vlaanderen.

Vrijdag en zaterdag blijft het weerbeeld hetzelfde: wisselend bewolkt, droog en koud. In de nacht van zaterdag op zondag wordt een regenzone verwacht, waarbij de regen kan aanvriezen. Vanaf zondag zou de kans op buien toenemen, maar zou het ook weer iets zachter worden.