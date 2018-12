Internationale leiders reageren op schietpartij Straatsburg: “Al mijn steun voor onze Franse vrienden die nogmaals getroffen werden door gruwel en lafheid”

Heel wat Belgische en buitenlandse politici hebben hun steun uitgesproken voor Frankrijk en de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg.

De Belgische eerste minister Charles Michel heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij in de Franse stad Straatsburg. “Al mijn steun aan onze Franse vrienden, die nogmaals werden getroffen door gruwel en lafheid”, schreef de premier in de nacht van dinsdag op woensdag op de microblogsite Twitter. “Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun naasten.”

Eerder had ook al minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn medeleven getweet. “Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg en bij de gewonden”, aldus Reynders. “We zijn solidair met de Fransen.”

Ook Frans president Macron zelf had al gereageerd. Hij had het over “Solidariteit van de hele Natie voor Straatsburg, de slachtoffers en hun familie”.

“Geschokt en bedroefd”

Brits eerste minister Theresa May zegt "geschokt en bedroefd te zijn door de vreselijke aanval”. Ook Duits regeringswoordvoerder Steffen Seibert is “geschokt door het verschrikkelijke nieuws van Straatsburg”.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, veroordeelde de schietpartij “met grote vastberadenheid”: “De Commissie staat naast Frankrijk", zegt hij op Twitter.

Italiaans vice-premier Matteo Salvini, voormalig Europarlementslid, heeft zijn engagement bevestigt om terroristen te elimineren uit Europa en de wereld, met alle nodige middelen.

Justin Trudeau, premier van Canada, heeft eveneens zijn steun uitgesproken voor de slachtoffers. “Onze waarden en tradities kunnen en zullen niet verdrongen worden door laffe daden als dit”, voegt hij eraan toe.

