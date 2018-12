Spaanse kranten zijn niet mals voor Atlético Madrid na “droevig” gelijkspel, wel lof voor Brugse strategie

Nee, in Spanje waren ze niet meteen onder de indruk van de 0-0 in Brugge. Met Real Madrid en FC Barcelona zijn ze dan ook wel wat meer gewoon, het gelijkspel van Barça tegen Tottenham was dan ook overal het voorpaginanieuws. Dat Atlético er niet in slaagde om Club Brugge te verslaan en eerste te worden in de groep, zorgt echter wel voor harde commentaren in de Spaanse media. Want dankzij Brugge dreigt in de volgende ronde een topploeg als tegenstander voor Atlético. En na het geleverde spel in Jan Breydel hebben de commentatoren daar weinig vertrouwen in. Alleen doelman Oblak en de Brugse strategie krijgen er lof.

LEES OOK. Onze Chef Voetbal vindt dat de CL-campagne van Club waardering verdient: “Dubbel en dik geslaagd”

Marca: “Droevige en arme 0-0 “

“Atlético was al gekwalificeerd en Brugge had hun kaartje voor de Europa League al op zak. De wedstrijd ging enkel nog om de eerste plaats... en Simeone verloor die”, stelde Marca vast. “Na een droevige en arme 0-0. Op een absurde manier, met na de rust geen enkele kans, gooide Atlético de leidersplaats weg.”

De krant beseft dat een nederlaag gerust had gekund, als ene Oblak niet in doel had gestaan. “Toen het hele Jan Breydel al het doelpunt van Luan Peres aan het vieren was, verscheen Oblak en de Sloveen deed alles om het schot van de Brugse speler alsnog af te blokken... Peres zal er nog nachtmerries aan over houden.”

Als oorzaak van het “absurde” puntenverlies werd vooral gekeken naar de vele geblesseerden. “Het ziekenhuis heeft geen dokter. De vele geblesseerden beginnen door te wegen.”

AS: “Er zijn draws die nederlagen zijn”

“Er zijn punten die pijn kunnen doen . Er zijn draws die nederlagen zijn”, klinkt het pathetisch bij AS. “Atlético kwam als eerste in de groep naar Brugge maar werd uiteindelijk tweede omdat het niet in staat was om een ??doelpunt te maken. Een uitstekende Oblak redde zelfs nog een punt.”

“Voor rust creëerde Saúl Ñiguez de beste kansen voor Atlético, maar zijn ploegmaats konden daar geen vervolg aan breien. Na het eerste doelpunt van Dortmund in Monaco wist Atléti dat het moest scoren om niet tweede te worden. Griezmann probeerde het met een mooie plaatsbal maar het was slechts een fotografenbal voor Horvath: de doelman haalde de bal uit zijn doel met de punt van de handschoen. De tweede helft was onnauwkeurig en ruw. Met nog 20 minuten te spelen gaf Oblak nog zijn naamkaartje af: hij sprong voor Peres alsof hij handbal speelde.”

“Twee mogelijke rivalen kent Atlético al: Porto en PSG. En dat kunnen ook nog Juventus, Manchester City of Bayern München zijn. Brugge kan het parcours van Atlético in deze Champions League heel wat moeilijker hebben gemaakt, dat weten we bij de loting.”

El Pais: “Niveau zorgt niet voor optimisme”

Ook El Pais keek vooral naar de gevolgen van de tweede plaats. “Door de rampzalige wedstrijd in het Jan Breydel-stadion kan het goed zijn dat Atlético zichzelf veroordeeld heeft om zich met één van de favorieten voor de eindzege in de Champions League te moeten meten. Het niveau van gisteren zorgt in dat opzicht niet voor optimisme. Integendeel.”

“Simeone experimenteert nog om de afwezigheid van Diego Costa op te vangen. De test met Gelson bevestigde opnieuw wat al lang bekend is: Griezmann voelt zich meer op zijn gemak met een negen naast hem die ruimtes vrijmaakt.”

“Na enkele kansen reageerde een fysiek sterk Brugge. Niet echt al voetballend maar met indrukwekkende figuren als Mechele, Poulain, Nakamba of Ngonge. Het groeide in zijn defensieve stabiliteit. Je zag dan een Atlético dat zoals altijd problemen had om openingen te vinden. Het is zorgwekkend om zien dat een ??team met spelers van het hoogste niveau aan de bal zelf geen kansen kan versieren. Er zijn niet genoeg aanvalsmechanismen om ploegen als Brugge aan te pakken, als er meer geavanceerde bewegingen en balbewegingen vereist zijn. De linkerschoen van Oblak voorkwam nog een ??nederlaag. Maar niet het beschamende resultaat.”

Mundo Deportivo: “Atlético heeft gefaald”

“Atlético heeft gefaald”, luidt het bij Mundo Deportivo. “Het leed in Brugge aan een gebrek aan diepte en creëerde weinig kansen.”

“Het begin was nog interessant dankzij Saul, hoewel die niet op zijn vertrouwde positie speelde. De beste kansen waren voor Atléti met vooral een heerlijk schot van Griezmann, maar Horvath pakte uit met ongetwijfeld de beste redding uit zijn carrière. Maar daarna verwaterde het spel en verdween de intensiteit. Sterker nog, zonder de save van Oblak zou het met een nederlaag naar huis zijn teruggekeerd. De beste doelman ter wereld, zonder twijfel. Ondanks enkele ingrepen van Simeone verbeterde het spel daarna niet en bleef het dus 0-0.”

“Een strijdend Club toonde dat het niet het kneusje van de groep was. En volgens Simeone verandert er voor Atlético na het missen van de eerste plaats niet zo veel: de coach weet dat zijn ploeg het élke tegenstander kan lastig maken.”

Sport: “De strategie van Brugge was goed”

“De Belgen gaven de bal aan de colchoneros, die niet wisten wat ermee te doen”, vat Sport het tot slot samen. “Horvath redde de thuisploeg in de eerste periode en Oblak redde Simeone in de tweede helft.”

“Atlético domineerde in de eerste helft waarin ze ook duidelijke kansen kregen om op voorsprong te komen, maar de Belgen wisten hoe ze moesten omgaan met de aanvallen van een team dat niet wist wat het met het balbezit (58%) moest doen. Na een tweede helft vol onnauwkeurigheden van beide teams en niet meer dan steriele druk van Atleti, waren ze niet in staat om de sterke verdediging van Brugge nog maar te kietelen. Het gebrek aan ideeën veroordeelde Los Colchoneros tot een doelpuntloos gelijkspel en na de overwinning van Borussia Dortmund in Monaco de tweede plaats in de poule. Het team van Madrid toonde nogmaals dat het zich niet op haar gemak voelt als het de wedstrijd domineert. De strategie van Brugge was goed om de bal aan de tegenstander te geven.”

LEES OOK. Club Brugge breekt records met knappe Champions League-campagne