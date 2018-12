Dierenasielen in Duitsland verbieden adopties in de kerstperiode

Enkele grote dierenasielen in Duitsland hebben een verbod ingevoerd om dieren te adopteren in de kerstperiode. Te vaak worden de dieren gegeven als geschenk, om daarna weer op straat te belanden.

Tientallen dierenasielen in het land hebben een tijdelijk adoptieverbod geïntroduceerd. Op die manier hopen ze te voorkomen dat mensen nog dieren in huis halen als kerstgeschenk, enkel om ze later te dumpen of terug te brengen naar een asiel.

Iedereen die had gehoopt om nog een dier te adopteren in grote steden - zoals Berlijn, Hannover en Bremen - zal dat pas na Nieuwjaar kunnen doen. “En mensen die niet begrijpen waarom we dit doen, halen misschien beter nooit een dier in huis”, zeggen medewerkers van de asielen.

Deel van het gezin

“Wij doen dit om ervoor te zorgen dat dieren niet zomaar onder de kerstboom belanden als geschenk”, zegt Arvid Possekel van het dierenasiel in Hannover, waar jaarlijks zo’n 4.200 gedumpte dieren worden opgevangen. “Wij willen dat de dieren een deel van het gezin worden en gezinsleden doe je toch ook niet cadeau, he.”

Dezelfde bezorgdheid weerklinkt in het dierenasiel in Bremen. Daar kwamen dit jaar al 1.100 dieren terecht, waarvan er al 1.000 met succes geadopteerd zijn.

“Vaak worden vlak na Kerstavond de eerste dieren al opnieuw gedumpt. Hoe triest het ook klinkt”, zegt Gabriele Schwab. “Als je echt een dier cadeau wilt doen, als een weloverwogen beslissing, kom dan voor de feestdagen naar het asiel. Of in januari. Maar dat hoeft echt niet twee dagen voor Kerstmis te gebeuren.”