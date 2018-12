Vlaming in finale Mexicaanse ‘The Voice’: Ley Memphis zingt zondag voor ruim 14 miljoen kijkers

Hij leeft al jaren in Mexico maar is in Antwerpen geboren, en beleeft op zijn 69ste het avontuur van zijn leven. “Eén kans op acht dat ik zondag La Voz Mexico win”, zegt Ley Memphis trots.

Hij werd geboren als Louis Halé, zingt onder de naam Ley ­Memphis, en scoorde bij ons destijds een hitje met Een kudde schapen. Na vele omzwervingen is Ley Memphis met zijn gezin in de Mexicaanse natuur terechtgekomen. Hij schreef er zich in voor La Voz Mexico, de tegenhanger van wat bij ons The Voice van Vlaanderen heet. Hij maakte bij zijn eerste optreden meteen indruk. “Op de dag dat het werd uitgezonden ging mijn aantal Facebookvrienden meteen van 309 naar het maximum van vijfduizend”, lacht Ley Memphis.

Terug naar de natuur

Intussen is hij indruk blijven maken. Ronde na ronde overleefde hij in het programma en werd hij steeds populairder bij de Mexicanen. En dat zijn er veel. Ley vertelt dat er bij de halve finale 14 miljoen kijkers voor de buis zaten en La Voz het best bekeken programma van het land is. “Ze willen steeds op de foto. Ik denk dat ze ook respect hebben voor mijn leeftijd”, zegt de Antwerpenaar, die momenteel wordt klaargestoomd voor zijn grootste opgave: de finale die live wordt uitgezonden. “Er zijn acht kandidaten die in verschillende stijlen zingen. Ik zou echt niet weten wie het meeste kans maakt, het is één op acht. De kijkers moeten stemmen.”

Voor zijn The Voice-avontuur verblijft Ley Memphis op hotel in Mexico City. “Een prachtige suite”, besluit hij. “Maar ik heb het wat gehad met die voorbijrazende auto’s. Het is hier zo druk. Ik zou stilaan terug naar mijn huis in de natuur willen gaan.”