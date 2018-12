Motie van wantrouwen tegen Theresa May: lot van premier hangt van van stemming binnen eigen partij

De Conservatieve Partij van Brits premier May zal woensdag stemmen over een motie van wantrouwen tegen hun eigen partijleider. Het lot van de premier hangt af van die stemming. Heeft ze niet meer het vertrouwen binnen haar partij, zal May ook als premier moeten aftreden.

Om een motie van wantrouwen te kunnen indienen, moesten er minstens 48 aanvragen voor zijn. Dat aantal van 48 handtekeningen, 15 procent van het aantal parlementsleden van de conservatieve partij, is intussen overschreden, waardoor er dus een vertrouwensstemming zal komen over het leiderschap van May. Parlementslid Jacob Rees-Mogg diende in november als eerste een brief in waarin hij het vertrouwen in May opzegt. Daarna volgden er nog minstens 47 anderen, waardoor er nu dus 48 brieven zijn. Dat is 50 procent van de fractie van de conservatieven in het parlement.

Aftreden als premier

De parlementsleden zullen tussen 18 uur en 20 uur vanavond (Britse tijd. Tussen 19 uur en 21 uur Belgische tijd) stemmen. Als May de vertrouwensstemming binnen haar partij niet overleeft, zal ze moeten terugtreden als partijleider en zal ze zo automatisch ook moeten aftreden als premier.

Maar ook als ze de stemming overleeft, wankelt de positie van May. Stemmen meer dan 100 partijgenoten tegen May, dan is het weinig waarschijnlijk dat ze nog kan verder functioneren.

Kritiek

De positie van May komt steeds meer onder druk te staan. De voorbije maanden kreeg ze al heel wat kritiek over het Brexit-proces, ook binnen de eigen partij. Toen de premier vorige maand de Brexit-deal sloot met Europa, gonsde het van de geruchten dat de harde Brexiteers onder leiding van Jacob Rees-Mogg en Boris Johnson een coup tegen haar zouden plegen.

May is sinds de zomer van 2016 eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, net nadat het land in een referendum stemde om de EU te verlaten.