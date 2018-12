“Weduwe van boer Charel is opgenomen in de psychiatrie”

Vera Schouppe (56) de weduwe van boer Charel is in de psychiatrie opgenomen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Schouppe ontkent iets te maken te hebben met het drugslab dat op de boerderij van wijlen boer Charel is gevonden.

In september is Vera Schouppe gearresteerd op verdenking van grootschalige drugshandel en -productie. Ook haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom zijn toen ook opgepakt. Hun professioneel labo in Waals-Brabant werd ontmanteld en bij 5 huiszoekingen werden 15 verdachten opgepakt.

Het gerecht was kort voordien binnengevallen in de opgeknapte hoeve van wijlen Karel Declerck in Lotenhulle (Aalter). De hoeve raakte wijd bekend nadat Paul Jambers een reportage draaide over de excentrieke door boer Charel. Nu blijkt zijn boerderij een onderdeel van een professioneel drugslabo.

Weduwe Vera Schouppe zit ondertussen al meer dan twee maanden in de cel. Niet alleen omdat ze deel zou zijn van een drugshandel. Onlangs kwam daar nog een klacht bij. Een vrouw uit Merksem stapte naar de onderzoeksrechter omdat Vera Schouppe haar voor duizenden euro’s zou hebben opgelicht.

“Mijn cliënte leerde Vera Schouppe drie jaar geleden kennen op café in Merksem”, vertelde Ilse Buyst, de advocate van de vrouw. “Schouppe won het vertrouwen van mijn cliënte en nodigde haar uit op de boerderij in Lotenhulle waar ze met boer Charel had gewoond. Aanvankelijk ging alles goed. Maar tijdens haar verblijf vroeg mevrouw Schouppe aan mijn cliënte om aankopen te doen voor de paardenstallen die in opbouw waren.”

Vandaag dus is weduwe Schouppe opgenomen in de psychiatrie. Ze ontkent ook elke betrokkenheid bij de drugshandel.