Buren die homokoppel in elkaar sloegen, niet veroordeeld voor homohaat

Gent - Het koppel dat vervolgd werd voor zware agressie en handelen uit homohaat in Gent, is woensdagochtend vrijgesproken voor de verzwarende omstandigheid homohaat.

In de Gentse correctionele rechtbank is het Bulgaars-Kroatisch koppel deze ochtend vrijgesproken voor homohaat. In augustus dit jaar takelenden ze een homokoppel – hun eigen buren – zwaar toe op de parking van het appartementsgebouw. Beide slachtoffers werden zwaar bloedend afgevoerd naar het ziekenhuis, de 22-jarige Kroatische en haar 24-jarige Bulgaarse vriend werden later opgepakt. De rechter oordeelde woensdagochtend dat dit een ernstig geval van agressie was, maar dat het koppel niet handelde uit homohaat.

Schokkende beelden na zware agressie

De beelden van het koppel Mauro Padovani en zijn echtgenoot Thomas Freeman gingen in augustus dit jaar heel Vlaanderen rond. Beide mannen werden op 6 augustus op de parking van hun appartement zwaar toegetakeld door hun bovenburen na een discussie. Met een metalen staaf, een deel van een stuurslot, kreeg Padovani meerdere slagen op zijn lichaam en hoofd.

Hij werd zwaar bloedend afgevoerd naar het ziekenhuis, net als zijn echtgenoot die ook slagen te verduren kreeg en twee ruggenwervels brak bij de feiten. Het was niet de eerste keer de koppels in conflict gingen met elkaar: de 22-jarige Kroatische stond alles samen terecht voor drie aanvaringen met Padovani en Freeman.

“Vuile homo’s”, maar geen homohaat

De 22-jarige Kroatische werd woensdagochtend tot twaalf maanden cel met uitstel veroordeeld voor slagen en verwondingen aan het homokoppel. De rechter oordeelde dat ze niet handelde uit haat tegen of misprijzen van mensen met een andere geaardheid. Dat ze haar slachtoffers tijdens de feiten consequent uitmaakte voor ‘vuile homo’s’, is volgens de rechtbank louter kwetsend bedoeld.

“Het conflict zou ook op deze manier zijn geëscaleerd mochten de slachtoffers geen homo zijn”, zei de rechter. “De beklaagde heeft een zwaar agressieprobleem, en gebruikte de geaardheid van de mannen om hen te kwetsen. Maar mochten zijn hetero zijn geweest, dan zou de beklaagde andere scheldwoorden hebben gebruikt om haar agressie kracht bij te zetten.” De rechter wees er ook op dat de vrouw ook haar eigen vriend regelmatig uitschold voor homo en jeanet, terwijl hij gezien hun relatie overduidelijk hetero is.

Contactverbod

Ook haar 24-jarige Bulgaarse vriend, die al een tijdje in de cel zit, werd vrijgesproken voor handelen uit homohaat. “Meneer is zelfs diegene die zijn vriendin herhaaldelijk probeert in te tomen en haar uit het conflict haalt”, zei de rechter, zich baserend op verklaringen van de beklaagden én de slachtoffers. De Bulgaar kreeg wel een werkstraf van 100 uur voor de slagen die hij in augustus toediende aan het koppel, en wordt vandaag vrijgelaten uit de gevangenis. Beiden krijgen wel een absoluut contactverbod met hun slachtoffers opgelegd: ze mogen hen niet meer zien, aanschrijven, bellen of op gelijk welke andere manier contacteren.