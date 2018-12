1,975 miljoen euro per jaar, maar toch “verdient Belgische top-CEO derde minder dan Duitse collega”

De Belgische topmanagers verdienen 35 procent minder dan hun Duitse collega’s en 29 procent minder dan de collega’s uit het Verenigd Koninkrijk. Dat becijferden professor Xavier Baeten en onderzoekers Said Loyens en Bettina De Ruyck van de Vlerick Business School.

Wie naar het loon van de toplui van de bedrijven uit de Bel20-sterindex kijkt, komt uit op een mediaan loon van 1,975 miljoen euro: de ene helft verdient meer, de andere helft minder. Vorig jaar was nog de kaap van 2 miljoen gerond (2,08 miljoen).

Enkel de CEO’s van de grootste beursgenoteerde bedrijven uit Zweden zijn slechter af (1,74 miljoen euro). In de buurlanden verdienen deze top-CEO’s van de grootste beursbedrijven een pak meer. In Nederland gaat het om 3,59 miljoen euro en in Duitsland om 6,205 miljoen euro. Frankrijk zit tussenin met 4,44 miljoen euro, voor het Verenigd Koninkrijk met 3,83 miljoen euro. Zwitserland noteert op 3,245 miljoen euro.

Maar dat de Belgische top-CEO’s bijgevolg bij de slechtst betaalde zijn, is een “misvatting”. “Als we rekening houden met de grootte van het bedrijf, stellen we door middel van statistische technieken vast dat het enkel de CEO’s zijn van Duitse bedrijven en van bedrijven die op de beurs genoteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk, die duidelijk meer verdienen dan de CEO’s van Belgische beursgenoteerde bedrijven.” Het gaat om en verschil van 35 en 29 procent.

De auteurs van de studie onderzochten 844 beursgenoteerde bedrijven uit de aangehaalde landen. Ze besluiten ook dat het huidige verloningsbeleid onvoldoende aanzet om aandacht te besteden aan milieu-aspecten en de creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.