Moordzaak tegen Jos Brech begonnen: “Ik heb Nicky niet ontvoerd en vermoord”

In het Nederlandse Maastricht is woensdagochtend de zaak tegen Jos Brech begonnen. De man wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

De zaak zou eigenlijk om 10 uur beginnen, maar zowel het busje dat Brech vanuit de cel naar de rechtbank moest brengen als zijn advocaat stonden in de file.

Ouders oog in oog met vermoedelijke moordenaar

Naast een grote schare journalisten is ook de familie van Nicky in de rechtszaal aanwezig. Zij zitten vlak achter Brech, op ongeveer een meter afstand. Het is de eerste keer dat de ouders van het slachtoffer, Berthie en Peter Verstappen, oog in oog staan met de vermoedelijke doder van hun zoon.

Het gaat woensdag om een niet-inhoudelijke zitting, waarin vooral technische onderzoeksvragen en de mogelijke voorlopige vrijlating aan bod komen. De advocaat van Brech heeft al laten weten dat hij voor de vrijspraak gaat.

Brech heeft tot nog toe altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. Ook vandaag herhaalde hij dat: “Ik ben me zeer wel bewust dat het heel moeilijk moet zijn voor de familie. Het moet heel veel pijn doen, en verdriet geven. Maar ik heb het eerder al gezegd: ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd.” Brech geeft wel toe dat hij in het bezit was van kinderporno op zijn computer.

Internationale klopjacht

De 11-jarige Nicky uit Heibloem werd gedood tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot tijdens een groot DNA-verwantschapsonderzoek de 56-jarige Brech in beeld kwam. Zijn DNA werd gevonden op de kleding van de jongen, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij op 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona.