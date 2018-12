Het eerste Ruimterapport van Vlaanderen bevat een schat aan informatie over de biotoop van de Vlaming. Soms is die flatterend, even vaak ook niet. We halen er drie tendensen uit die de Vlaamse koers (en zijn miljoenen passagiers) op dit moment typeren.

Met ruim zes miljoen Vlamingen geven we Vlaanderen elke dag vorm. In hoe we leven, werken, wonen en besturen. In wat we te vaak doen (pendelen, bijvoorbeeld) en in wat we te weinig doen (ruimte delen ...