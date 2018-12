Vlaamse studente geneeskunde (22) redt oog van man in vliegtuig

/ Maasmechelen - De Maasmechelse Julia Bels (22), vijfdejaarsstudente geneeskunde, heeft het oog van een passagier gered op een vlucht richting het Marokkaanse Fez. Tijdens het opstijgen kreeg de man plots een felle pijn aan zijn oog. “Omdat hij riskeerde blind te worden, raadde ik de copiloot aan om een tussenlanding te maken”, vertelt Julia in ‘De Limburger’.

De Maasmechelse Julia Bels (22), die geneeskunde studeert in Maastricht, zat afgelopen zondag met haar vriend op een vlucht richting het Marokkaanse Fez, toen er aan boord van het vliegtuig om een dokter werd geroepen.

“Eerst keek ik nog een beetje de kat uit de boom. Ik ben immers maar studente en misschien zou er iemand met meer kwalificaties opstaan”, vertelt Julia in De Limburger. “Maar toen dat niet gebeurde, ben ik zelf opgestaan.” Op de vlucht zat een veertiger uit Nederland met zijn handen voor zijn ogen. “Eén van zijn ogen zag rood en was aan het tranen”, zegt Julia. “Toen ik met een zaklamp scheen, reageerde zijn pupil niet meer. Dat betekende dus dat hij geen signalen meer binnenkreeg.”

Tussenlanding

De Nederlander bleek een tijdje geleden geopereerd te zijn voor een netvliesloslating. Om het oog na de operatie wat extra steun te geven, werd een gasbel achtergelaten. “Mogelijk was het gas wat gaan uitzetten”, zegt Julia. “Ik vertelde mijn vaststellingen aan de stewards en de man. Maar het probleem was dat er in het vliegtuig niets aanwezig was om het probleem op te lossen.”

Even later kwam de copiloot Julia om raad vragen. “De copiloot vroeg wat ik zou doen in hun plaats. Ik legde daarop uit dat het geen heel acute situatie was, maar dat het wel altijd beter is om zo snel mogelijk te handelen. Omdat de man riskeerde blind te worden, raadde ik toch aan om een tussenlanding te maken. Je kan maar beter alle risico’s uitsluiten.”

De piloten volgden de mening van Julia en maakten een tussenlanding in Girona Airport in Catalonië. De man werd er opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.

Bedankje

Julia en de rest van de passagiers zetten hun vlucht daarna verder richting het Marokkaanse Fez. Bij aankomst daar werd de Maasmechelse door de omroeper in het vliegtuig bedankt. “Toen ik al was uitgestapt, wandelde de gezagvoerder plots naar mij”, zegt Julia. “Hij bedankte me persoonlijk voor mijn hulp en advies. Ook wist hij me nog te vertellen dat de man intussen de juiste zorgen kreeg in het ziekenhuis en dat het sowieso het beste was om de landing te maken.”