Mogelijk zelfs Dimitri Vegas & Like Mike gedupeerd door staking van vrijdag

Op vrijdag 14 december organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen). Zo zal u de staking voelen.

De Lijn verwacht vrijdag hinder. Tom Van De Vreken: “Doorgaans is de impact het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent, en in Vlaams-Brabant. Mogelijks rijden daardoor minder trams naar optreden Dimitri Vegas & Like Mike in Sportpaleis.”

Op dit moment is nog onmogelijk te zeggen welke lijnen zeker niet uitrijden. De Lijn raadt daarom aan vanaf vrijdagochtend de website (www.delijn.be) te consulteren.

De spoorwegen verwachten geen al te grote problemen. “We hebben geen stakingsaanzegging binnengekregen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Maar het kan natuurlijk altijd dat hier en daar mensen gaan meestappen in de betoging. Sinds begin dit jaar kunnen wij een alternatieve dienstregeling voor het spoor uitwerken. Maar dat is momenteel nog niet nodig.”

De MIVB of het openbaar vervoer in Brussel verwacht ook dat het zal meevallen. “Wij kregen nog geen stakingsaanzegging binnen”, zegt woordvoerder Guy Sablon. “Maar het kan natuurlijk altijd dat door een manifestatie in Brussel ons netwerk verstoord raakt. Maar dat kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen.”

De politie zal vrijdag minder politietaken kunnen uitvoeren. “Wij staken zelf niet mee, maar we zullen onze mensen wel naar de gevangenissen moeten sturen om daar de stakende cipiers te vervangen”, zegt Vincent Houssin van de politievakbond (VSOA).

Het Gemeenschapsonderwijs durft op dit moment nog niet te zeggen hoe fel de stakingsoproep de scholenwerking zal verstoren. “Maar we kunnen de ouders nu wel al geruststellen: in het meest extreme geval dat een school zou gesloten zijn omdat iedereen mee staakt, dan worden de ouders zeker op voorhand verwittigd.”

Het Katholiek Onderwijs laat weten dat het op dit moment koffiedik kijken is wat de impact zal zijn van de stakingsoproep.

De vakbonden verwachten dat vooral de voedingsnijverheid zal staken. Chocolaterie Jacques, Spa Monopole, Coca Cola Chaudfontaine en Lu (Antwerpen) liggen zeker plat. Hebben een piket aan de poort: Lotus, Imbev, Versele Laga.

Ook deze bedrijven liggen volledig plat: Volvo Trucks, Cars en Parts, Arco, Otis, Sabca en Schindler.