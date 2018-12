Franse politici roepen gele hesjes op om “verantwoordelijkheidszin” te tonen na aanslag Straatsburg

De Franse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nunez hoopt dat er zaterdag in het kader van de beweging van de gele hesjes “minder manifestaties” zullen plaatsvinden. Hij rekent naar eigen zeggen, na de dodelijke aanval op een kerstmarkt in Straatsburg, op de verantwoordelijkheidszin van de Fransen.

Er komt op dit moment geen nationaal verbod op demonstraties, vervolgde hij. “Zover zijn we nog niet. Enkel in Straatsburg zijn manifestaties verboden”, verklaarde Nunez op France Inter.

“Na de aankondigingen (van Emmanuel Macron), de openingen die zijn gecreëerd en de dialoog die nu moet worden opgestart, hopen we dat de oproep tot manifestaties minder wordt gevolgd of zelfs helemaal niet meer van toepassing is. Er waren eisen, die zijn geformuleerd en gehoord. Op een gegeven moment moeten we terugkeren naar een vorm van normaliteit”, aldus Nunez.

“Ik hoop dat we niet meer zoveel manschappen moeten mobiliseren, gewoon doordat een algemene verantwoordelijkheidszin ervoor zorgt dat er wat minder of heel wat minder manifestaties zullen zijn”, voegde de staatssecretaris er nog aan toe. De aanval in Straatsburg van dinsdagavond, waarbij drie doden en 13 gewonden vielen, “heeft de situatie aanzienlijk veranderd, maar die dreiging was er daarvoor ook al”. Indien er evenveel manifestaties zijn als afgelopen zaterdag, “dan zullen we daar, net zoals toen, op voorbereid zijn, en ook nu tal van arrestaties verrichten”, zei hij tot slot.

Ook vice-voorzitter Damien Abad van de Franse centrumrechtse partij Les Républicains (LR) zei woensdag te hopen op “een wapenstilstand” van de gele hesjes. “Een wapenstilstand is nodig, uit respect voor de nagedachtenis van de slachtoffers en omdat onze ordediensten druk in de weer zijn”, verklaarde hij op Sud Radio. Volgens Damien Abad is er na de aanval “nood aan een oproep tot kalmte, tot verantwoordelijkheid”. “De Fransen zullen niet kunnen begrijpen waarom onze politiediensten niet volledig kunnen worden ingezet in de strijd tegen het terrorisme”, zei hij. Dinsdagavond had ook de voorzitter van de LR, Laurent Wauquiez, de gele hesjes al opgeroepen om zaterdag niet de manifesteren.

Op de vierde algemene actiedag van de gele hesjes afgelopen zaterdag werden ongeveer 136.000 manifestanten geteld. Meer dan 320 mensen raakten gewond en in tal van steden werden vernielingen aangebracht. Vooral Parijs, Bordeaux en Toulouse werden zwaar getroffen.