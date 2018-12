België prijkt op de 28ste plaats in de lijst van landen met de grootste e-commercehandel. Alle buurlanden doen beter. Bovendien zijn er in de top vijftig amper vijf landen waar de kwaliteit van de pakjesdiensten lager ligt dan bij ons.

In geen enkel land ter wereld wordt er in verhouding tot het bevolkingsaantal meer aan e-commerce gedaan dan in Nederland. Dat blijkt uit een rapport door de VN-handelsorganisatie Unctad. Het rapport ...