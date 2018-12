Dronken anesthesist die fietser (78) aanreed en vluchtte, riskeert jaar cel

De verhakkelde fiets van het slachtoffer lag in het midden van het kruispunt. A.V. pleegde vluchtmisdrijf, maar kon een klein uur later door de politie gevat worden. Foto: jdd/rr

Gent / Oudenaarde / Zwijnaarde - De 31-jarige anesthesist A.V. uit Oudenaarde die eind mei 2018 in beschonken toestand een 78-jarige fietser van de weg maaide en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is woensdagochtend voor de politierechter verschenen. Het parket stelt zich ernstige vragen bij de beroepsernst van de man en vroeg een jaar cel, een rijverbod van anderhalf jaar en 9.200 euro boete.

Het zware ongeval gebeurde in alle vroegte op de N60 in Zwijnaarde, op het kruispunt ‘De Klosse’. Een 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd er om 5.40 uur van de weg gemaaid door A.V., een 31-jarige anesthesist uit Oudenaarde. De bestuurder vluchtte weg, maar kon rond 6.15 uur al opgepakt worden door de politie. Het slachtoffer werd met spoed geopereerd en revalideert vandaag nog altijd.

Derde keer onder invloed

De dertiger verscheen woensdagochtend voor de politierechter, die weinig medelijden kon opbrengen voor de arts. “U bent in 2014 al eens zwaar veroordeeld voor rijden onder invloed, en ook in 2016 moest u zich voor de rechter verantwoorden voor rijden onder invloed. En nu, twee jaar later, staat u hier terug. Wanneer gaan de alarmbellen afgaan?”, vroeg de rechter.

(Lees verder onder de foto)

De spullen van het slachtoffer vlogen meters ver na de aanrijding. De politie sloot het kruispunt urenlang deels af om onderzoek te voeren. Foto: cma

V. antwoordde dat het een “foute beslissing” was van in zijn toestand nog achter het stuur te kruipen, maar dat het alcoholgebruik niet gepland was. “Wanneer ik met vrienden iets ga drinken, probeer ik altijd een taxi te nemen of bij iemand te blijven slapen”, klonk het. “Gepland of niet: drinken en rijden gaan nooit samen, maar u leert het blijkbaar niet”, repliceerde de rechter fel.

Vragen bij beroepsernst

Het parket vroeg een celstraf van twaalf maanden en een rijverbod van anderhalf jaar voor het ongeval en het vluchtmisdrijf, plus een boete van alles samen 9.200 euro. De procureur stelde zich openlijk vragen bij de beroepsernst van de man, die als spoedarts werkt en een specialisatie anesthesie aan het volgen is.

De wagen van V. werd na zijn arrestatie naar het kruispunt gebracht, om de verkeersdeskundige zijn werk te kunnen laten doen. Foto: cma

“Om 5.40 uur ’s ochtends, op weg naar uw werk, nog altijd 1,40 promille alcohol in uw bloed. Ik zou niet graag door u behandeld worden in een ziekenhuis, wetende dat u nog onder invloed bent”, aldus de procureur. V. repliceerde dat hij niet op weg was naar het werk, maar naar huis. “Dat heb ik toch anders gelezen in het dossier”, reageerde de procureur.

“Impact op professionele leven”

De advocate van de bestuurder vroeg aan de rechter geen celstraf op te leggen, omdat dat zware gevolgen kan hebben voor de carrière van de man. “Het was wel zijn beslissing van dronken te rijden én vluchtmisdrijf te plegen, meester”, reageerde de politierechter. “U gaat die verantwoordelijkheid voor de impact op zijn carrière toch niet in mijn schoenen schuiven? Hij nam die beslissing, voor de derde keer al blijkbaar, en moet rekening houden met welke gevolgen zijn daden kunnen hebben.”

“Smerige en laffe daad”

De 78-jarige fietser was zelf niet aanwezig in de rechtbank, omdat hij nog altijd aan het revalideren is. “Hij is een sukkelaar geworden. Het is triest om te zien hoe mijn broer van een gelukkig en actief mens naar een oude man veranderd is, die met een rollator voortschuifelt”, zei zijn broer, die van de rechter het woord kreeg. Voor de familie van de fietser is de daad van A.V. onvergeeflijk. “In zijn positie zo’n ongeval veroorzaken en dan wegvluchten is smerig en laf. Wij willen die man niet meer zien”, besloot de broer van het slachtoffer.

Het vonnis in deze zaak valt op 23 januari volgend jaar.