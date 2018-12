Erkenning als “ontwrichte zone” leverde al 1.652 jobs op in regio Turnhout

Antwerpen / Turnhout - Sinds de regio Turnhout in 2015 erkend werd als “ontwrichte zone”, na onder meer de sluiting van de Heinz-fabriek en een heleboel ontslagen bij Philips, hebben de bijhorende steunmaatregelen al 1.652 nieuwe jobs opgeleverd. Dat berekende werkgeverskoepel Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Een bedrijf dat een grote investering doet binnen zo’n zone, en hierdoor extra personeel kan aanwerven, moet twee jaar lang 25 procent minder bedrijfsvoorheffing betalen.

De gunstmaatregelen hebben volgens Voka dus al heel wat bedrijven overtuigd om in de regio Turnhout te investeren en op die manier opnieuw meer jobs te creëren. Na 3,5 jaar gaat het om 160 dossiers die ontvankelijk verklaard werden door de FOD Financiën, goed voor 1.652 nieuwe jobs.

Op 1 december breidde de “ontwrichte zone” trouwens nog verder uit met een aantal nieuwe straten. “Dat is belangrijk nieuws, zowel voor de kleinere kmo’s als voor de grotere bedrijven in onze regio”, zegt Katty Geeraerts van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. De werkgeversorganisatie stelt steeds een groot pleitbezorger te zijn geweest van de steunmaatregelen en van de nodige aanpassingen daaraan de voorbije jaren. Zo leidt een aanvraag die aan alle vereisten voldoet, intussen al na een of twee dagen tot een goedkeuring, klinkt het.