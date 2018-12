Kinderverzorgster van Kiddy Watch-crèches krijgt twee jaar cel met uitstel voor kindermishandeling

Schoten - De Antwerpse strafrechter heeft woensdag een celstraf van twee jaar met uitstel uitgesproken voor een 23-jarige voormalige kinderverzorgster van de inmiddels opgedoekte Kiddy Watch-crèches in Antwerpen en Schoten, na feiten van kindermishandeling.

De jonge vrouw moet een beroepsverbod in verband met het werken met kinderen naleven en zowel een psychotherapeutische behandeling als een cursus agressiebeheersing volgen. De rechter volgde nagenoeg volledig de redenering van het openbaar ministerie. Tijdens haar proces gaf de beklaagde aan dat ze nooit meer met kinderen wil of mag werken.

Baby met blauwe plekken

De feiten kwamen in mei vorig jaar aan het licht, nadat een koppel bij hun zes maanden oude baby blauwe plekken had opgemerkt en ongerust naar de uitbaatster van de kinderopvang was gestapt. “Op beelden van een bewakingscamera was te zien hoe de beklaagde hun dochter op 9 mei hardhandig had aangepakt. Het meisje werd driemaal met een lepel in het gezicht geslagen, toen ze tijdens het eten begon te huilen. Ze werd hardhandig uit de stoel getrokken en door elkaar geschud”, vertelde procureur Els Traets.

De verzorgster werd opgepakt en erkende de feiten. Ze gaf ook meteen toe dat ze nog andere kindjes mishandeld had. Ze moest soms helemaal alleen op een grote groep kinderen passen en kon niet om met het gehuil. Ze lag ook in de knoop met zichzelf, na de dood van haar grootvader en de scheiding van haar ouders. Ze werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

Op basis van de camerabeelden en de medische attesten wordt de beklaagde voor veertien slachtoffertjes vervolgd. “Maar wellicht waren het er meer, want ze heeft van eind september 2016 tot midden mei 2017 in de crèches gewerkt en er waren enkel nog van tien dagen camerabeelden beschikbaar. Daarop was te zien hoe er quasi elke dag wel klappen vielen. Op één dag niet, maar toen liet ze de kinderen een kwartier alleen om een sigaret te roken”, zei de procureur.