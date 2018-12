VIDEO. Altijd al wraak willen nemen op Luc Haekens? Dit is je kans

Aalst - Wie ooit het slachtoffer werd van vliegende reporter Luc Haekens van de Ideale Wereld, rept zich best naar de Grote Markt van Aalst. Nog tot 14 uur kan je wraak nemen. Voor eieren, tomaten en slagroomtaarten is gezorgd.

Haekens maakt met zijn hilarische reportages al jarenlang de Vlaamse straten en pleinen onveilig. Een zwarte Donald Trump, aangepaste gleuven voor brievenbussen

Wie zelf ooit slachtoffer werd van de man of gewoon iets tegen vliegende reporters heeft, is nog tot 14 uur welkom op de Grote Markt van Aalst. Haekens staat er in een schandpaal. Eieren, tomaten en slagroomtaarten kan je ter plaatse kopen. De opbrengst gaat naar Music for Life.