Arbeider zwaargewond bij afbraak zendmasten in Middelkerke

Oostende / Middelkerke - Bij het afbreken van zendmasten in Middelkerke is woensdagmiddag een ernstig arbeidsongeval gebeurd. Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Een 23-jarige man uit Heist-op-den-Berg raakte hierbij zwaargewond.

Het arbeidsongeval gebeurde rond 11.45 uur in de duinen in Middelkerke. Daar waren arbeiders bezig met het afbreken van oude radiozendmasten. Twee arbeiders uit Heist-op-den-Berg maakten tijdens die werken een valpartij. Een 23-jarige man raakte zwaargewond en werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn 21-jarige collega raakte gewond, maar het slachtoffer is bij bewustzijn.

Volgens de eerste vaststellingen droegen de arbeiders valbeveiliging. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk zal onderzoeken of de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd werden. De precieze oorzaak van het ongeval is voorlopig nog onduidelijk.