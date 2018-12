Vrijspraak voor vier Belgen die migranten onderdak boden

Brussel - De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag de vier Belgen die migranten een onderdak gaven vrijgesproken van mensenhandel. De acht andere beschuldigden kregen celstraffen met uitstel, behalve een man die verstek gaf en voor wie de straf dus onvoorwaardelijk is.

In het dossier werden twaalf mensen vervolgd voor mensenhandel. Het ging onder meer om vier Belgen, onder wie twee journalisten, een sociaal assistent en vrijwilligers die actief waren in het Maximiliaanpark in Brussel in 2017. Elf van hen verschenen voor de rechter.

De rechtbank was woensdag echter van oordeel dat de vier niet kunnen beschouwd worden als medeplichtigen van mensenhandel enkel omdat ze mensen gehuisvest hebben die bij een dergelijke trafiek betrokken waren.

Ter herinnering: het parket meende dat voor twee van hen bewezen was dat ze essentiële hulp hebben verschaft aan mensen die illegaal verblijven in België en dat ze op die manier dus gefungeerd hebben als “helpers”. Een helper is een persoon die de toegang, het verblijf of de transit vergemakkelijkt van iemand die hier illegaal verblijft. Dat is verboden, maar er is een voorbehoud, want de hulp wordt uit humanitaire gronden aangeboden, aldus de magistraten eerder op het proces.

Voor de acht anderen sprak de rechtbank straffen uit gaande van twaalf tot veertig maanden met uitstel voor zeven van hen. Het gaat om mensen met een buitenlandse nationaliteit en zonder geldige verblijfplaats in België. Het gerecht is van oordeel dat ze tegen betaling migranten naar Groot-Brittannië overbrachten.

De twaalf werden op 20 oktober 2017 gearresteerd op verdenking van mensenhandel. De politieoperatie kwam er na een telefonieonderzoek en observatie van de politie op transitparkings onder meer in Wetteren.

Het dossier werd eerst behandeld door het parket van Dendermonde en verhuisde daarna naar dat van Brussel.