“Geen bewijs voor misbruik Nicky Verstappen”

Er is geen bewijs dat Nicky Verstappen seksueel misbruikt is. Dat betoogde de advocaat van Jos B. woensdag in de rechtbank in het Nederlandse Maastricht. De 56-jarige B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998.

Het DNA van B. is op Nicky gevonden, onder meer op zijn onderbroek. “Er zijn nergens spermasporen gevonden”, zei advocaat Gerald Roethof. “Waarom dan denken aan misbruik?” Het feit dat de onderbroek en pyjamabroek van de Limburgse jongen binnenstebuiten zaten, zegt volgens Roethof “helemaal niets”. De advocaat vertelde de rechter dat hij zijn onderbroek ook wel eens per ongeluk verkeerd had aangetrokken.

Ook de doodsoorzaak van Nicky is nooit met zekerheid vast komen te staan. De deskundigen die het lichaam van de jongen hebben onderzocht, konden niet tot een eenduidig oordeel komen. Er was wel letsel op het lichaam gevonden, maar dat kan volgens Roethof ook komen door de ruzie die Nicky tijdens het kamp had met zijn tentgenootjes.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem werd dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. De 56-jarige B. uit het nabijgelegen Simpelveld kwam als verdachte in beeld tijdens een groot DNA-verwantschapsonderzoek. B. ontkent de jongen te hebben gedood of misbruikt. Veel meer heeft hij er niet over willen vertellen.