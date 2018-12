Man steelt 17.000 euro en schenkt het weg aan daklozen

Kortrijk / Avelgem - Een man uit Avelgem heeft zich woensdag voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal. Hij ging ervandoor met 17.000 euro uit een lade bij een garagist, maar zou het later uit schuldgevoel hebben weggegeven aan daklozen.

Kort voor de feiten was de beklaagde langsgeweest bij een autoverkoper in Waregem. Daar zag hij hoe alle geld in een afgesloten bureaulade werd gestopt. “Dus heb ik op een nacht ingebroken bij de garagist. Ik opende de lade met het sleuteltje en nam het geld mee. Ik deed het in een opwelling. Op dat moment was ik dakloos en ik had niets om te eten. Maar ik kreeg last van een schuldgevoel en heb het geld later uitgedeeld. Zo deed ik er nog iets goed mee.”

Volgens zijn advocaat stal de beklaagde bovendien zwart geld, en is het onmogelijk om te bewijzen dat het effectief om 17.000 euro ging. De gedupeerde garagist deed bovendien geen officiële aangifte van de diefstal, maar volgens de advocaat van de burgerlijke partij betekent dat nog niet dat er geen diefstal heeft plaatsgevonden. Hij hechtte bovendien weinig geloof aan het verhaal van de beklaagde, die hij “een moderne Robin Hood” noemde.

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 500 euro. De zaak wordt verdergezet op 20 februari.