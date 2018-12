Vlaamse trucker filmt waanzinnig inhaalmanoeuvre van BMW: “Zowel hij als ik konden geen kant meer op”

/ Tielt / Aalter - De bestuurder van een zwarte BMW had gistermorgen wel heel veel geluk langs de N37 in Ruiselede. Hij maakte een serieuze inschattingsfout bij het inhalen en kon een aankomende vrachtwagen maar heel nipt vermijden. De wagen moest daarvoor in de grasberm rijden en ontsnapte zo aan een frontale botsing. Iets gefilmd op de weg? Mail je video naar verkeer@nieuwsblad.be.

De dashcam van de vrachtwagen in kwestie registreerde de gevaarlijke situatie. De 54-jarige trucker reed toen op de drukke steenweg tussen Tielt en Aalter. In Ruiselede dook de zwarte BMW plots op. “Die sprong uit de rij”, zegt de man, nog steeds aangeslagen. “Ik weet niet waar die met zijn verstand zat, maar een slim manoeuvre was het alleszins niet. Ik ging zelf nog een beetje naar rechts, maar ik kon niet in het gras want ik was geladen. Gelukkig had hij die reflex om zelf uit te wijken.”

De trucker ziet dagelijks wegpiraten voor zijn truck opduiken. Maar zo dicht als gisteren kwamen die nog nooit. “Ik was enorm geschrokken. Alles gebeurde in amper een paar seconden. Zowel hij als ik konden bijna geen kant meer op. Als hij niet in die grasberm was gereden dan zou dat volgens mij fataal geweest zijn. Een frontale botsing aan die snelheid, dat zou niet goed gekomen zijn.”

De trucker hield na het incident in om de bestuurder eventueel nog even te spreken. “Maar ik zag dat hij gewoon terug de baan op reed en zijn weg verder zette. Het was blijkbaar een harde (lacht).”