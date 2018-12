21-jarige bestuurder vervolgd voor dodelijk ongeval met zijn vriend: “Auto werd gebruikt als een discotheek”

Zonhoven - De openbare aanklager in de Hasseltse politierechtbank heeft woensdag een celstraf van zes maanden en een effectieve geldboete gevorderd voor een 21-jarige man uit Zonhoven. De jongeman staat terecht voor een verkeersongeval waarbij een vriend omkwam en een tweede kameraad zwaargewond raakte. Volgens de openbare aanklager toonde een filmpje van vlak voor de feiten aan dat de “auto gebruikt werd als een discotheek”.

Op 7 april 2017 kende de rit met de drie jongemannen een dramatisch einde. Hun voertuig knalde achterop een vrachtwagen. De 18-jarige passagier vooraan overleefde de klap niet. De 19-jarige passagier op de achterbank, die geen gordel droeg, werd naar voren gekatapulteerd en raakte levensgevaarlijk gewond. De bestuurder van de wagen was slechts lichtgewond.

Opmerkelijk is dat de moeder van de overleden jongeman een filmpje aanbracht over de uitgelaten sfeer in het voertuig vlak voor het ongeval. Volgens de procureur bleek daaruit dat de wagen “als een discotheek” werd gebruikt. Na een barbecue in Zonhoven wilde het drietal gaan verder feesten in Leuven.

De bestuurder was gestopt met drinken toen beslist werd naar Leuven te gaan met de wagen van zijn vader. De rechtbank kreeg ook een foto met de feestende jongeren in de auto.

Op burgerlijk gebied is er heel wat discussie over de al of niet medeverantwoordelijkheid van de twee passagiers. Volgens verzekeringsmaatschappij Axa, die de zwaargewonde passagier rechtstreeks dagvaardde, is hij medeaansprakelijk voor het dodelijke verkeersongeval omdat hij geen gordel droeg. De raadsman van Axa sprak van een collectieve euforie.

“Op de beelden was te zien dat de bestuurder een gsm vasthad en een blikje bier. De passagier achteraan was rustig met zijn gsm bezig. En dan durft men hier nog te spreken van aansprakelijkheidsverdeling?” pleitte de advocaat voor de zwaargewonde jongeman.