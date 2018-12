Chaos compleet: linkse oppositie en N-VA eisen vertrouwensstemming van premier Michel, maar die weigert voorlopig

Hoewel premier Charles Michel niet met een duidelijk voorstel naar het parlement is gekomen, bleef hij hameren op coherentie en verantwoordelijkheidszin bij de fracties tijdens het Kamerdebat. "De belangen van de burgers moeten ook de komende maanden verdedigd worden", klink het. Maar deze - volgens sommige partijen "weinigzeggende" - verklaring heeft er intussen toe geleid dat twee ordemoties werden ingediend om de regering te dwingen het vertrouwen te vragen. De Kamer keurde een daarvan goed, maar de premier gaat daar niet verder op in.

PS, SP.A, Ecolo-Groen, CDH en DéFI dienden woensdagavond een ordemotie in waarin ze aan de regering vragen om uiterlijk tegen volgende week dinsdag een regeringsverklaring te houden en daarna een vertrouwensstemming te vragen. Die motie is eigenlijk door de conferentie van voorzitters onontvankelijk verklaard, maar de Kamer - de oppositiepartijen mét N-VA - heeft ze daarna bij stemming toch ontvankelijk verklaard.



N-VA wil de motie bij de stemming straks ook steunen, zegt fractieleider De Roover. "In de tekst van Laaouej en co staat wat ik daarnet heb gevraagd. Het is dus nogal moeilijk voor ons om die niet te steunen", zei hij. "We zullen volgende week wel zien wat daar verder mee gebeurt." Ook Vlaams Belang zal de motie steunen, zei Filip Dewinter.

"Parlement is geen shoppingcentrum"

SP.A-fractieleidster Meryame Kitir benadrukt dat de regering dinsdag kleur zal moeten bekennen. "Het parlement is geen shoppingcentrum: je kunt niet de ene keer aan de rechterkant gaan shoppen en overmorgen met een ander voorstel over sociale maatregelen aan de linkerzijde gaan shoppen. Dat is geen democratie", zei ze. "Als je het parlement wil respecteren, dan ben je duidelijk over wat je wilt doen, geef je een regeringsverklaring en dan krijg je al dan niet het vertrouwen. Niet meer of niet minder."

