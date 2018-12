Twee gewonde slachtoffers studentendoop dienen klacht in

Brussel - De twee studenten die vorige week gewond raakten bij een uit de hand gelopen doop van studentenclub Reuzegom dienen klacht met burgerlijke partijstelling in bij onderzoeksrechter in Turnhout. Dat meldt hun advocaat Kris Luyckx woensdagnamiddag.

De schachten, een 19-jarige student uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven, werden naar aanleiding van een doopritueel bij de studentenclub Reuzegom het slachtoffer van feiten die volgens Luyckx voorlopig kunnen worden omschreven “als het opzettelijk toedienen van stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden”.

“Op de eerste plaats gaat het de slachtoffers en hun ouders er om meer duidelijkheid te bekomen over de precieze omstandigheden waarin één en ander is kunnen gebeuren en wat de precieze oorzaak is geweest van het overlijden van Sanda D., met wie zij een zeer nauwe vriendschapsband hadden”, benadrukt Luyckx.

De klacht werd ingediend lastens onbekenden. “Het is ook voor hen momenteel nog volledig onduidelijk wie als rechtstreeks betrokken kan worden beschouwd”, aldus Luyckx.

Rust en privacy

De cliënten werken volgens hun advocaat ten volle mee met het gerechtelijk onderzoek en blijven verder ter beschikking voor verhoor indien daartoe noodzaak zou bestaan. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënten en hun ouders vraagt de advocaat aan de pers om elke vraag tot informatie via hem te laten plaatsvinden en de rust en privacy van beide families te respecteren.

De twee studenten raakten vorige week gewond tijdens een uit de hand gelopen doop van de studentenclub Reuzegom. Een andere schacht, de 20-jarige Sanda D. uit Edegem, overleed vrijdagnamiddag nadat hij in een coma was geraakt tijdens diezelfde doop. Mogelijk is het drinken van visolie de oorzaak, maar daar moet een autopsie uitsluitsel over brengen.

“Onterende behandeling”

De dood van Sanda D. is intussen ook een onderzoek naar “onterende behandeling”. Eerder was er enkel sprake van toediening van schadelijke stoffen, en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De verzwaring van de aanklacht is het gevolg van extra speurwerk naar de precieze omstandigheden van de studentendoop. De politie heeft de twee andere slachtoffers opnieuw verhoord en daar kwamen nieuwe elementen naar boven. Op basis van die verklaringen moet het onderzoek volgens het parket worden uitgebreid met de kwalificatie “onterende behandeling”.

Op dit ogenblik is nog niemand in verdenking gesteld. Het autopsieverslag is pas volledig als er een resultaat is van het toxicologisch onderzoek, en dat kan nog enkele weken duren.