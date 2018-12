Gele hesjes plannen zaterdag nieuwe betoging in Brussel

Brussel - De Brusselse politie heeft een aanvraag gekregen voor een nieuwe betoging van de gele hesjes. Die betoging staat zaterdag gepland op het Brusselse Luxemburgplein, meldt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Details over de politie-inzet voor die betoging zijn nog niet bekendgemaakt.

Vorige zaterdag kwamen de gele hesjes ook al op straat in Brussel, toen zonder officiële aanvraag. Ze verzamelden in drie groepen en probeerden, via de Europese wijk, het Schumanplein te bereiken. Uiteindelijk kwamen de betogers allemaal samen op de kleine ring, waar het tot een confrontatie kwam met de politie. Tijdens en na de betoging werden 450 mensen administratief aangehouden en 10 mensen gerechtelijk aangehouden.