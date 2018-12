Theo Francken zwaar aangevallen door ‘eigen’ expert: “Is het gewoon incompetentie of bedrog?”

Advocaat Fernand Keuleneer heeft op Twitter bijzonder zwaar uitgehaald naar gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) inzake diens houding over het VN-Migratiepact. Opmerkelijk, want Keuleneer was net de expert die vorige week in de Kamer zijn visie kwam geven over dat pact op vraag van … N-VA.

In een paar kranteninterviews zei Francken woensdag dat zijn partij alleen nog mee aanschuift voor de komende regeringsonderhandelingen als daarbij de uitstap uit het VN-Migratiepact op tafel ligt.

Advocaat Fernand Keuleneer reageerde vlijmscherp op Twitter richting de gewezen staatssecretaris: “Dus nog maar eens, voor de zoveelste keer: je kan gewoon niet “uit het #migratiepact stappen”. Maar de afgelopen jaren hebben geleerd dat “Theo” en “begrijpen” …..”

Opmerkelijk. Vorige week lieten experts in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen immers hun licht schijnen over het VN-Migratiepact. De partijen mochten daarbij zelf hun expert aanduiden. En N-VA koos voor ... Fernand Keuleneer. Een dissidente stem in het debat. Want in tegenstelling tot de andere experts creëert het pact volgens hem wel “een boulevard aan rechten voor de migranten. Het biedt voor een advocaat meer dan voldoende middelen om er aanspraak op te kunnen maken”.

Daarmee speelde Keuleneer dus perfect in de kaart van Francken en N-VA. Maar vandaag pakt hij Francken keihard aan. Hij speelt het bovendien bijzonder persoonlijk, en suggereert dat Francken zelfs geen plaats heeft binnen de partij. ““Uit het Migratiepact stappen”... het getater, getoeter en gekwaak gaan gewoon verder. Is dat nu extreme incompetentie of gewoon bedrog? Blijkbaar wil @de_nva nog altijd geen personeelsbeslissingen nemen...”