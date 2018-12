Zielig loterijhondje Frekkel doet harten smelten

In Nederland is een clipje voor de eindejaarstrekking van de staatsloterij een gigantische hit. Het is dan ook een video die echt op de emotie speelt, en het werkt als geen ander. De video draait rond hondje Frekkel, dat niet meteen moeders mooiste is. Het hondje is bang is dat zijn baasjes hem zullen dumpen als ze de 30 miljoen euro winnen met de eindejaarstrekking. Hij is verdrietig en loopt dan maar van huis weg... Voor het vervolg kan je best zelf even het filmpje bekijken en gevoelige zielen kunnen er ook alvast een zakdoek bij halen. Het filmpje krijgt enorm veel goede reacties en wordt door sommigen ‘de geniaalste en vertederendste reclame van het jaar’ genoemd.