Naakte reus, frieten, konijnen: er staat vreemde kunst langs onze autosnelweg

Vanaf maart krijgt de snelweg E411 ter hoogte van Rochefort een stalen kunstwerk. Kunst en snelwegen, je denkt het niet zo gauw samen. Toch staat er wel meer kunst langs onze snelwegen. Een bloemlezing.

Het Signaal van Zellik

Allicht het meest aanschouwde kunstwerk van het land. Want hoeveel mensen passeren niet elke dag langs dit kunstwerk op de middenberm van de E40 op het knooppunt met de ring in Groot-Bijgaarden? Het werk is een concept van de architect/beeldhouwer Jacques Moeschal. Het werd in 1963 uitgevoerd door wegenbouwer Louis De Waele.

Moeschal wilde met “Het Signaal van Zellik” een ode brengen aan de nieuwe bouwtechnieken. De sculptuur is 23 meter hoog en is opgetrokken uit gewapend beton. De betonnen kolom maakt een soort van curve, die zich aan de ene kant opent en de andere sluit. Moeschal was niet aan zijn proefstuk toe. Voor de Expo ‘58 had hij al de fameuze “Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde” gemaakt. En hij heeft nog een autostradekunstwerk. Zie maar eens lager.

De Cycloop

Allicht het meest bekritiseerde kunstwerk van het land. Een reus met één oog die poedelnaakt het passeerden verkeer op de E17 in Waregem richting Kortrijk aanschouwt. Hij staat daar ondertussen al acht jaar, op de terreinen van de het heftruckbedrijf HM International. Het beeld is van de hand van de Italiaanse kunstenaar Marc Boggio-Sella. Hij was een eerste keer te zien tijdens de Gentse stratententoonstelling “Over The Edges”. Meestal staat hij in zijn blootje langs de E17. Maar op speciale gelegenheden wordt hij aangekleed, zoals wanneer de Belgen meedoen met een groot voetbalkampioenschap.

Chaos Kettingbotsing 1996

Aan het op- en afrittencomplex Deinze/Nazareth van de E17.

Het monument is getekend door de architecten Juliaan Lampens en Luc De Vos. De constructie, met een hoogte van 4,5 meter en een lengte van 30 meter, herinnert aan de dramatische kettingbotsing van 27 februari 1996. Het werk wil de bestuurders op de autosnelweg aanzetten tot een veiliger rijgedrag. Het kunstwerk draagt de zeer directe naam ‘Chaos kettingbotsing 1996’. De fluogele kleur symboliseert de veiligheid. De onregelmatige constructie verwijst naar de chaos die er destijds heerste. Over dit kunstwerk bestaat het grootste misverstand, veel mensen danken dat de gele vormen frieten zijn.

De konijnen van William Sweetlove

Op de E40 richting Kust, in Aalter

De konijnen staan op een stukje privé-grond maar je kan er niet naast kijken. Ze zijn een mooie reclame voor de Belgische kunstenaar William Sweetlove. De Oostendse kunstenaar is bekend van zijn dierensculpturen, vaak in recyclagemateriaal.

Le Signal d’Hensies

Op E19/A45 Brussel-Parijs, ter hoogte van Hensies

Een tweede autostrade-kunstwerk van Jacques Moeschal, de man van Het Signaal in Groot-Bijgaarden. Twee immense pylonen met bovenaan een vorm die een hand symboliseert. Het beeld staat sinds 1972 op de grensovergang en symboliseert de vriendschap tussen ons land en Frankrijk. Mede door dit beeld kreeg Moeschal in 1992 van koning Boudewijn de titel van ridder.

Tankstation tussen Wellin en Rochefort

Ook architectuur is kunst. Dat bewijst het AC Restaurant bij het Total-tankstation op de E411. Het restaurant strekt zich over de hele autosnelweg uit. Wie er een koffie gaat drinken, zit er als het ware bovenop het verkeer van en naar de Ardennen. Door zijn gespleten vorm, lijkt het restaurant de poort naar de Ardennen. De speelt symboliseert de vallei van de Lesse.